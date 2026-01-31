Tuttosport.com
Bayern Monaco, solo un pari ad Amburgo. Tris del Bayer Leverkusen

I bavaresi consolidano comunque il primo posto in classifica grazie alle reti di Kane e Luis Diaz
Bayern Monaco, solo un pari ad Amburgo. Tris del Bayer Leverkusen© Getty Images

Nella 20esima giornata di Bundesliga, il Bayern Monaco non va oltre il 2-2 in casa dell'Amburgo. Sono i padroni di casa a portarsi in vantaggio dopo 34 minuti grazie al rigore calciato da Vieira ma nel finale di tempo Harry Kane riporta in parità il match. I bavaresi vanno in vantaggio con Luis Diaz a inizio ripresa ma dieci minuti dopo Vuskovic firma il definitivo 2-2.

Eintraht ancora ko

La striscia senza vittorie dell'Eintracht Francoforte si è allungata a otto partite in tutte le competizioni, dopo la sconfitta casalinga per 3-1 contro il Bayer Leverkusen. È la sesta partita su sette quest'anno in cui l'Eintracht Francoforte ha subito tre gol. Lunedì subentra l'allenatore spagnolo Albert Riera e la portata del suo compito è chiara, dato che l'Eintracht ha esonerato Dino Toppmöller il 18 gennaio: rimettere a posto la difesa in difficoltà dopo quattro sconfitte consecutive. Nelle altre partite il Mainz ha rimontato e vinto a Lipsia per 2-1. L'Hoffenheim ha sconfitto l'Union Berlino per 3-1. L'Augsburg ha vinto 2-1 contro il St. Pauli. Il Werder Brema ha segnato nel finale ottenendo un pareggio casalingo per 1-1 contro il Borussia Mönchengladbach.

Tutte le news di Bundesliga

