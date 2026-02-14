Bayern, Kane e Goretzka stendono il Werder Brema. Hoffenheim a valanga sul Friburgo, Amburgo ok

Il Bayern Monaco si riporta a sei lunghezze di vantaggio sul Borussia Dortmund grazie alla fondamentale vittoria in casa del Werder Brema. A trascinare i bavaresi la doppietta di Harry Kane - di cui una rete su rigore - ed il gol di Goretzka nel finale che hanno assicurato alla squadra di Kompany la seconda vittoria consecutiva. Il Leverkusen dilaga contor il St.Pauli e si porta a quota 39 punti in classifica, agganciando la zona Champions al quarto posto. Quansah e Schick nel primo tempo portano i padroni di casa in vantaggio di due gol, mentre nel secondo tempo ci pensano Tapsoba e Poku a chiudere i conti per le Aspirine. St.Pauli inchiodato al penultimo posto in classifica a soli 17 punti.
Amburgo ok contro l'Union, vincono Eintracht e Hoffenheim
Partita pirotecnica tra Amburgo ed Union Berlino. I padroni di casa vanno in svantaggio al 28' con la rete di Querfeld su rigore. Konigsdorffer e Capaldo ribaltano il risultato prima di andare negli spogliatori, con l'Amburgo che ribalta l'iniziale svantaggio. All'82' Konigsdorffer firma la doppietta personale, con Ilic che prova a rimettere in carreggiata l'Union Berlino senza successo. Tre punti per i padroni di casa. Torna a vincere l'Eintracht Francoforte in casa contro il Borussia Monchengladbach: Brown e Amaimouni firmano il doppio vantaggio per i padroni di casa, Knauff chiude i giochi nel finale consegnando alla squadra dell'ex Udinese Riera tre punti di fondamentale importanza per restare agganciati al treno Europa. L'Hoffenheim resta saldo al terzo posto con la rotonda vittoria per 3-0 contro il Friburgo: nel primo tempo la rete annullata a Kramaric, nel secondo tutte le reti dei padroni di casa. Asllani, Kabak e l'ex Lecce Gendrey i protagonisti dei tre gol.