Bayern, Kane e Goretzka stendono il Werder Brema. Hoffenheim a valanga sul Friburgo, Amburgo ok

Il Bayern Monaco si riporta a sei lunghezze di vantaggio sul Borussia Dortmund grazie alla fondamentale vittoria in casa del Werder Brema. A trascinare i bavaresi la doppietta di Harry Kane - di cui una rete su rigore - ed il gol di Goretzka nel finale che hanno assicurato alla squadra di Kompany la seconda vittoria consecutiva. Il Leverkusen dilaga contor il St.Pauli e si porta a quota 39 punti in classifica, agganciando la zona Champions al quarto posto. Quansah e Schick nel primo tempo portano i padroni di casa in vantaggio di due gol, mentre nel secondo tempo ci pensano Tapsoba e Poku a chiudere i conti per le Aspirine. St.Pauli inchiodato al penultimo posto in classifica a soli 17 punti.