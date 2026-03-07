Borussia Dortmund corsaro a Colonia, pari show tra Friburgo e Bayer Leverkusen

Successo esterno per 4-2 per l'Hoffenheim sul campo dell'Heidenheim nella 25esima giornata della Bundesliga. Decisivi Prass (doppietta), Asllani e Lemperle: inutili per i padroni di casa la doppietta di Kerber. Pareggio per 2-2, invece, tra Mainz e Stoccarda: Lee Jae-Sung la sblocca, poi gli ospiti la ribaltano con Demirovic e Undav, ma è da Costa a fissare il punteggio sul pari. Un guizzo di Diomande e l'autogol di Arthur Chaves regalano la vittoria al Lipsia in casa contro l'Augsburg, a cui non basta - oltre al rigore fallito da Schlotterbeck - l'iniziale vantaggio di Fellhauer.