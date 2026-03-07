Borussia Dortmund corsaro a Colonia, pari show tra Friburgo e Bayer Leverkusen

Successo esterno per 4-2 per l'Hoffenheim sul campo dell'Heidenheim nella 25esima giornata della Bundesliga. Decisivi Prass (doppietta), Asllani e Lemperle: inutili per i padroni di casa la doppietta di Kerber. Pareggio per 2-2, invece, tra Mainz e Stoccarda: Lee Jae-Sung la sblocca, poi gli ospiti la ribaltano con Demirovic e Undav, ma è da Costa a fissare il punteggio sul pari. Un guizzo di Diomande e l'autogol di Arthur Chaves regalano la vittoria al Lipsia in casa contro l'Augsburg, a cui non basta - oltre al rigore fallito da Schlotterbeck - l'iniziale vantaggio di Fellhauer.
Dortmund ok, pari del Leverkusen
Rocambolesco 3-3 tra Friburgo e Bayer Leverkusen: in gol per i padroni di casa l'azzurro Grifo, Suzuki e Ginter, per gli ospiti Kofane, Grimaldo e Terrier. Infine, successo per l'Amburgo sul campo del Wolfsburg grazie ai rigori di Vuskovic e Dompe, dopo il vantaggio dei padroni di casa, sempre dagli undici metri, con Eriksen. Dortmund corsaro a Colonia nel 2-1 per i gialloneri: Guirassy e Beier regalano i tre punti al Borussia, ai padroni di casa (in 10 per l'espulsione di Simpson-Pusey) non basta la firma di Kaminski nel finale.