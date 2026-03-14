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Reggiani, l'italiano che fa felice il Dortmund: Bundesliga riaperta, il Bayern frena

L'ex Sassuolo trova la prima rete in giallonero per aiutare il Borussia a credere nella rimonta. I campioni in carica evitano il ko a Leverkusen
2 min
Bayern Monacoborussia dortmundBayer Leverkusen
Reggiani, l'italiano che fa felice il Dortmund: Bundesliga riaperta, il Bayern frena © EPA

LEVERKUSEN (Germania) - Dopo 7 vittorie consecutive tra Bundesliga (5) e coppe il Bayern Monaco di Kompany cade a Leverkusen: alla Bayer Arena finisce 2-1. Padroni di casa che sbloccano la contesa grazie al gol di Garcia dopo 6 minuti (viziato dalla deviazione di Tah) dal fischio d'inizio, a complicare il pomeriggio dei campioni in carica anche l'espulsione diretta di Nicolas Jackson al 41' oltre ad un gol (giustamente) annullato da Var per un tocco di mano. Malgrado le difficoltà il Bayern non si arrende, al 61' un altro gol annullato dal Var per tocco di mano ma al 69', sfruttando un grossolano errore della difesa del Bayer, Olise serve Luis Diaz che con il diagonale batte Blawich per l'1-1. Bayern che chiude in 9 perché Luis Diaz, cercando la furbata per ottenere il rigore, si tuffa platealmente: doppio giallo ed espulsione! Assedio totale dei padroni di casa che al 93' riescono a sfondare con un gol grottesco di Hofmann (ancora con deviazione decisiva di Tah)...ma il Var annulla la rete per fuorigioco.

Il Dortmund recupera 2 punti: Reggiani in rete!

Il Borussia Dortmund ringrazia il pari di Leverkusen, supera l'Augusta per 2-0 con le reti di Adeyemi (13') e dell'azzurro ex Sassuolo Luca Reggiani (59') recuperando 2 punticini per portarsi a -9 dai bavaresi primi. Vittoria casalinga anche per il Francoforte che batte per 1-0 (Kalimuendo 53') l'Heidenheim, mentre l'Hoffenheim riprende all'83' il Wolfsburg grazie al gol di Promel per l'1-1 finale togliendo una vittoria che sarebbe stata preziosa in ottica salvezza.

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