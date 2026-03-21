MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il Bayern Monaco travolge l'Union Berlino con un rotondo 4-0 e infila la ventiduesima vittoria stagionale in ventisette incontri di Bundesliga. Mattatori del pomeriggio magico all'Allianz Arena sono Olise (43'), Gnabry (45'+1 e 67') e Kane (49'). I bavaresi di Vincent Kompany, che agli ottavi di Champions League hanno strapazzato l'Atalanta, volano a quota 70 e praticamente ipotecano il campionato.
Borussia di rimonta: contro l'Amburgo da 0-2 a 3-2
Rimangono nove i punti di vantaggio dal Borussia Dortmund, che al Signal Iduna Park rimonta l'Amburgo da 0-2 a 3-2. Gli ospiti passano al 19' con Otele e raddoppiano al 38' con Lokonga. Al gong della prima frazione di gioco i padroni di casa hanno l'opportunità di accorciare ma Nmecha fallisce un calcio di rigore. Quando la partita sembra prendere ormai una direzione chiara, ecco che i ragazzi di Niko Kovac ribaltano tutto nel giro di 11 minuti: Bensebaini colpisce due volte dal dischetto, in mezzo il sigillo di Guirassy. Tre punti importantissimi che permettono ai gialloneri di mantenere 11 lunghezze di vantaggio dal terzetto composto da Lipsia, Stoccarda (impegnato domani sul campo dell'Augusta) e Hoffenheim.
Gli altri match
Due spettacolari 3-3 riempiono di gol il sabato tedesco: quello tra il Colonia e il Borussia Moenchengladbach e quello del Bayer Leverkusen, cui non basta la doppietta di Schick, in casa del fanalino di coda Heidenheim. Chiude il quadro il successo di misura del Werder Brema di Mbangula, sostituito al 61', a Wolfsburg: decide Njinmah al 68'.