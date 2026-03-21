MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il Bayern Monaco travolge l'Union Berlino con un rotondo 4-0 e infila la ventiduesima vittoria stagionale in ventisette incontri di Bundesliga. Mattatori del pomeriggio magico all'Allianz Arena sono Olise (43'), Gnabry (45'+1 e 67') e Kane (49'). I bavaresi di Vincent Kompany, che agli ottavi di Champions League hanno strapazzato l'Atalanta, volano a quota 70 e praticamente ipotecano il campionato.