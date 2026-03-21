Il Bayern travolge l'Union e ipoteca la Bundesliga. Torna al successo il Werder di Mbangula

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il Bayern Monaco travolge l'Union Berlino con un rotondo 4-0, infila la ventiduesima vittoria stagionale in ventisette incontri di Bundesliga e porta provvisoriamente a dodici i punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, impegnato più tardi contro l'Amburgo (70 contro 58). Mattatori del pomeriggio magico all'Allianz Arena sono stati Olise (43'), Gnabry (45'+1 e 67') e Kane (49').