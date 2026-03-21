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Il Bayern travolge l'Union e ipoteca la Bundesliga. Torna al successo il Werder di Mbangula

I bavaresi si impongono 4-0, il club di Brema 1-0 a Wolfsburg. 3-3 tra Heidenheim e Leverkusen: non basta la doppietta di Schick
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Il Bayern travolge l'Union e ipoteca la Bundesliga. Torna al successo il Werder di Mbangula© EPA

MONACO DI BAVIERA (Germania) - Il Bayern Monaco travolge l'Union Berlino con un rotondo 4-0, infila la ventiduesima vittoria stagionale in ventisette incontri di Bundesliga e porta provvisoriamente a dodici i punti di vantaggio sul Borussia Dortmund, impegnato più tardi contro l'Amburgo (70 contro 58). Mattatori del pomeriggio magico all'Allianz Arena sono stati Olise (43'), Gnabry (45'+1 e 67') e Kane (49').

Gli altri match

Due spettacolari 3-3 riempiono di gol il sabato tedesco: quello tra il Colonia e il Borussia Moenchengladbach e quello del Bayer Leverkusen, cui non basta la doppietta di Schick, in casa del fanalino di coda Heidenheim. Chiude il quadro il successo di misura del Werder Brema di Mbangula, sostituito al 61', a Wolfsburg: decide Njinmah al 68'.

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