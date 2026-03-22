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Manita Stoccarda e Augsburg travolto: Hoeness è 3º. Eintracht ko, bene il Friburgo

Gli svevi raccolgono altri 3 punti ad Augusta e si accomodano in terza posizione. La prossima c'è il Borussia Dortmund
1 min
BundesligaStoccardaEintracht Francoforte
Manita Stoccarda e Augsburg travolto: Hoeness è 3º. Eintracht ko, bene il Friburgo© Getty Images

Secondo successo consecutivo per lo Stoccarda, che supera in trasferta l'Augsburg imponendosi per 5-2. Decidono l'incontro Undav (12', 58'), Tomas (29'), Nartey (31') e Demirovic (83'). Un successo che segue la vittoria sul Lipsia e che consente alla formazione di Hoeness di accomodarsi al terzo posto con 53 punti. La prossima giornata c'è il Borussia Dortmund alla Mercedes-Benz Arena: appuntamento sabato 4 aprile. 

Eintracht ko. Bene il Friburgo

Cade in trasferta l'Eintracht Francoforte, che sul campo del Magonza si arrende con il finale di 2-1. La classifica resta dunque ferma a quota 38 punti che valgono il 7º posto con un vantaggio di una lunghezza sul Friburgo, a sua volta uscito vincitore dalla gara esterna contro il St. Pauli, decisa con lo stesso finale. 

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