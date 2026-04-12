Svolta storica in Bundesliga: Eta sarà la prima donna ad allenare nella massima divisione, ecco dove

BERLINO (Germania) - Svolta storica in Bundesliga, per la prima volta una donna allenerà una squadra della prima divisione tedesca : in seguito alla sconfitta di ieri per 3-1 contro il fanalino di coda Heidenheim, l' Union Berlino ha infatti deciso di esonerare Steffen Baumgart , e al suo posto, per questo finale di stagione è stata promossa Marie-Louise Eta, attualmente alla guida dell'Under 19 del club e futura allenatrice capo della squadra professionistica femminile.

Eta: "Riusciremo a conquistare i punti decisivi"

Le prime parole di Eta rilasciate al sito dell'Union: "Sono felice che il club mi abbia affidato questo impegnativo compito. Una forza dell'Union è sempre stata e rimane quella di unire tutte le energie in situazioni come questa. E naturalmente sono convinta che riusciremo a conquistare i punti decisivi", per centrare la salvezza. L'Union, dopo 29 giornate, ha collezionato 32 punti, con un margine di sette lunghezze sul St. Pauli, terzultimo. "Due vittorie su quattordici partite dalla pausa invernale e le prestazioni mostrate nelle ultime settimane non ci danno la fiducia necessaria per poter invertire la rotta con l'attuale assetto", ha spiegato Horst Heldt, Direttore Generale dell'Union Berlino