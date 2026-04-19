La prima di Eta come tecnico è un ko: ma l’Union palpita d’amore per lei

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La prima volta da capo allenatrice in Bundesliga di Marie-Louise Eta è una sconfitta. L’Union Berlino cade in casa col Wolfsburg penultimo mancando l’occasione di tenere le distanze sulla zona retrocessione. Il pomeriggio della 34
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