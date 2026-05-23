Il Cannibal Bayern e il sogno Stoccarda

Il Bayern ha vinto 12 degli ultimi 13 campionati tedeschi, ma nello stesso arco di tempo ha collezionato solo 5 Dfb-Pokal. Una decisa sproporzione data senza dubbio dall’effetto gara secca, dalla determinazione che tante avversarie mettono in campo con la voglia di fare l’impresa. La stessa che stasera avrà lo Stoccarda, già campione un anno fa e fresca di 2ª qualificazione in Champions in 3 anni, che a Berlino alle 20 ci arriva inevitabilmente da sfavorito, ma