Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Il Cannibal Bayern e il sogno Stoccarda

I campioni della Bundesliga senza Neuer, Davies e Gnabry. Karazor ci crede: "Difenderemo il trofeo"
Giorgio Dusi
1 min
Bayern MonacoStoccardaKane
Il Cannibal Bayern e il sogno Stoccarda© Getty Images

Il Bayern ha vinto 12 degli ultimi 13 campionati tedeschi, ma nello stesso arco di tempo ha collezionato solo 5 Dfb-Pokal. Una decisa sproporzione data senza dubbio dall’effetto gara secca, dalla determinazione che tante avversarie mettono in campo con la voglia di fare l’impresa. La stessa che stasera avrà lo Stoccarda, già campione un anno fa e fresca di 2ª qualificazione in Champions in 3 anni, che a Berlino alle 20 ci arriva inevitabilmente da sfavorito, ma

Abbonati per continuare a leggere

Abbonamento Plus+

Accedi a tutti i contenuti premium

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Abbonati ora
Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS