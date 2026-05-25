Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Paderborn promosso in Bundesliga: Wolfsburg battuto ai supplementari, retrocessione dopo 29 anni!

L'ex Atalanta Maehle è decisivo nel male per i lupi che al minuto 100 subiscono la rete che li condanna alla Bundesliga2
1 min
PaderbornWolfsburg
Paderborn promosso in Bundesliga: Wolfsburg battuto ai supplementari, retrocessione dopo 29 anni! © Getty Images
WOLFSBURG (Germania) - Il Paderborn ritrova la Bundesliga dopo sei anni: decisiva la vittoria per 2-1 alla Home Deluxe Arena nel ritorno dello spareggio col Wolfsburg. Dopo lo 0-0 della prima sfida, la gara di ritorno si era messa bene per i Lupi, in vantaggio dopo 3 minuti con Pejcinovic. Ma a rovinare tutto è l'ex atalantino Maehle, che rimedia due gialli in un amen e al 14' lascia i suoi in dieci. Il Paderborn trova il pari con Bibija al 38' ma nonostante la superiorità numerica non sfonda. Almeno fino ai supplementari, quando Curda al minuto 100 sigla il gol che vale la promozione. Incubo retrocessione in Bundesliga 2 per il Wolfsburg, che militava nel principale torneo nazionale dalla stagione 1997-98 anche se negli ultimi anni, già in due occasioni (2017 e 2018), aveva conquistato la salvezza solo dopo lo spareggio.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Bundesliga

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS