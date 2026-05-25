Paderborn promosso in Bundesliga: Wolfsburg battuto ai supplementari, retrocessione dopo 29 anni!

WOLFSBURG (Germania) - Il Paderborn ritrova la Bundesliga dopo sei anni: decisiva la vittoria per 2-1 alla Home Deluxe Arena nel ritorno dello spareggio col Wolfsburg. Dopo lo 0-0 della prima sfida, la gara di ritorno si era messa bene per i Lupi, in vantaggio dopo 3 minuti con Pejcinovic. Ma a rovinare tutto è l'ex atalantino Maehle, che rimedia due gialli in un amen e al 14' lascia i suoi in dieci. Il Paderborn trova il pari con Bibija al 38' ma nonostante la superiorità numerica non sfonda. Almeno fino ai supplementari, quando Curda al minuto 100 sigla il gol che vale la promozione. Incubo retrocessione in Bundesliga 2 per il Wolfsburg, che militava nel principale torneo nazionale dalla stagione 1997-98 anche se negli ultimi anni, già in due occasioni (2017 e 2018), aveva conquistato la salvezza solo dopo lo spareggio.

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