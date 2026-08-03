Dzeko, ufficiale il rinnovo con lo Schalke 04: "Ho ancora tanta fame"

Edin Dzeko continuerà la sua avventura con lo Schalke 04. L'attaccante bosniaco ha firmato il rinnovo del contratto per un'altra stagione e sarà nuovamente a disposizione del club tedesco dopo aver preso parte al Mondiale con la Bosnia ed Erzegovina. Il centravanti si unirà ai compagni per la ripresa degli allenamenti prevista per domani. Per Dzeko sarà la 23ª stagione da professionista e un ritorno in Bundesliga dopo aver contribuito in maniera decisiva alla promozione dello Schalke nella seconda parte della scorsa annata.
Le parole di Dzeko
Arrivato a gennaio dalla Fiorentina, il bomber ha collezionato 11 presenze, mettendo a segno sei reti e servendo tre assist, risultando uno dei protagonisti della risalita dei biancoblù. Anche nella prossima stagione continuerà a indossare la maglia numero 10. "Da quando sono arrivato allo Schalke lo scorso inverno, sono entrato a far parte di una squadra fantastica e ho vissuto il sostegno incredibile dei nostri tifosi. Ottenere la promozione in Bundesliga è stato uno dei momenti più importanti della mia carriera. E' stato qualcosa di straordinario. Il calcio mi ha reso felice e mi ha sempre dato motivazione per tutta la vita. Ho ancora tanta fame e voglio aiutare la squadra anche in Bundesliga", ha dichiarato Dzeko dopo la firma del nuovo accordo.