Dzeko, ufficiale il rinnovo con lo Schalke 04: "Ho ancora tanta fame"

Edin Dzeko continuerà la sua avventura con lo Schalke 04 . L'attaccante bosniaco ha firmato il rinnovo del contratto per un'altra stagione e sarà nuovamente a disposizione del club tedesco dopo aver preso parte al Mondiale con la Bosnia ed Erzegovina . Il centravanti si unirà ai compagni per la ripresa degli allenamenti prevista per domani. Per Dzeko sarà la 23ª stagione da professionista e un ritorno in Bundesliga dopo aver contribuito in maniera decisiva alla promozione dello Schalke nella seconda parte della scorsa annata.

Le parole di Dzeko

Arrivato a gennaio dalla Fiorentina, il bomber ha collezionato 11 presenze, mettendo a segno sei reti e servendo tre assist, risultando uno dei protagonisti della risalita dei biancoblù. Anche nella prossima stagione continuerà a indossare la maglia numero 10. "Da quando sono arrivato allo Schalke lo scorso inverno, sono entrato a far parte di una squadra fantastica e ho vissuto il sostegno incredibile dei nostri tifosi. Ottenere la promozione in Bundesliga è stato uno dei momenti più importanti della mia carriera. E' stato qualcosa di straordinario. Il calcio mi ha reso felice e mi ha sempre dato motivazione per tutta la vita. Ho ancora tanta fame e voglio aiutare la squadra anche in Bundesliga", ha dichiarato Dzeko dopo la firma del nuovo accordo.