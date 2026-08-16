Musiala, paura Bayern: sviene in campo contro il Lipsia

Attimi di paura in Bayern Monaco-Lipsia, gara amichevole interrotta dal malore di Jamal Musiala. Il centrocampista dei bavaresi - già andato a segno nel 3-1 finale - si è accasciato sul campo dopo aver perso conoscenza. Ad accorgersi del malore è stato il neo compagno di squadra Ismael Saibari, che già in passato si era ritrovato in una situazione simile, quando ai tempi dell'Ajax aveva chiamato i soccorsi per l'ex compagno Abdelhak Nouri, colpito da un'aritmia cardiaca. Stando a quanto ricostruito dai media tedeschi, Musiala era sceso in campo non al meglio della condizione, avendo infatti accusato vertigini e febbre prima del fischio d'inizio. Una volta ripreso, il giocatore ha lasciato il campo accompagnato dagli applausi del pubblico e di entrambe le squadre. Al termine dell'incontro, il ds del Bayern Max Eberl ha dichiarato: "La cosa più importante è che Jamal stia bene". Dunque, fortunatamente niente più che un malore causato da condizioni di salute non ottimali e probabilmente anche dalle temperature estive.
Musiala: numeri e palmarès
Di doppia cittadinanza inglese e tedesca, Musiala è cresciuto nelle giovanili di Southampton, Chelsea e infine Bayern, dove nel 2019 è approdato in prima squadra. Con la maglia dei bavaresi vanta 231 presenze, 69 gol e 45 assist. Il suo curriculum nazionale riporta invece 24 presenze con le giovanili dell'Inghilterra e 47 con la nazionale maggiore della Germania, alla quale ha scelto di unirsi nel 2021 e con cui è andato a segno in 10 occasioni (l'ultima nel 7-1 contro il Curacao al mondiale di Canada, Messico e Usa).
Questo il suo palmarès:
- 1 Champions League: 2019-2020
- 1 Supercoppa Europea: 2020
- 1 Mondiale per Club: 2020
- 6 Bundesliga: 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, 2024-2025, 2025-2026
- 2 Coppa di Germania: 2019-2020, 2025-2026
- 4 Supercoppa di Germania: 2020, 2021, 2022, 2025