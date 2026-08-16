Musiala, paura Bayern: sviene in campo contro il Lipsia

Attimi di paura in Bayern Monaco-Lipsia, gara amichevole interrotta dal malore di Jamal Musiala. Il centrocampista dei bavaresi - già andato a segno nel 3-1 finale - si è accasciato sul campo dopo aver perso conoscenza. Ad accorgersi del malore è stato il neo compagno di squadra Ismael Saibari, che già in passato si era ritrovato in una situazione simile, quando ai tempi dell'Ajax aveva chiamato i soccorsi per l'ex compagno Abdelhak Nouri, colpito da un'aritmia cardiaca. Stando a quanto ricostruito dai media tedeschi, Musiala era sceso in campo non al meglio della condizione, avendo infatti accusato vertigini e febbre prima del fischio d'inizio. Una volta ripreso, il giocatore ha lasciato il campo accompagnato dagli applausi del pubblico e di entrambe le squadre. Al termine dell'incontro, il ds del Bayern Max Eberl ha dichiarato: "La cosa più importante è che Jamal stia bene". Dunque, fortunatamente niente più che un malore causato da condizioni di salute non ottimali e probabilmente anche dalle temperature estive.