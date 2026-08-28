Inacio guida il Dortmund all'assalto del Bayern

Non capita spesso che la Bundesliga sia l’ultimo tra i top campionati europei a partire. Inusuale, ma non casuale: la fine parecchio ritardata rispetto alle abitudini del maxi Mondiale e l’esigenza venuta meno della pausa lunga invernale hanno fatto propendere per posticipare l’avvio di un paio di weekend rispetto al solito. Tanto che la prima giornata prende il via questa sera alle 20.30 con un big match: aprono come sempre i campioni in carica, ovvero (tanto per cambiare)