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Sorpresa Elversberg: la scalata è infinita

Dal semiprofessionismo alla gloria in quattro anni: il club di un paese di 10000 abitanti è in vetta alla Bundes. Da qui è passato anche il bianconero Woltemade
Giorgio Dusi
1 min
ElversbergBundesliga
Sorpresa Elversberg: la scalata è infinita© Getty Images

In Germania esiste una piccola cittadina in cui, calcisticamente parlando, tutto ciò che viene toccato di recente diventa d’oro. Più che una città sarebbe meglio definirlo un paesello: 10.000 abitanti, situato al confine con la Francia, nel più piccolo Land tedesco, il Saarland, che per un periodo dopo la seconda guerra mondiale era pure stato indipendente. Per intenderci, il classico posto in collina che nemmeno ha la stazione dei treni. Una tranquillit&agra

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