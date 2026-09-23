Eriksen, l'addio al Wolfsburg dopo il secondo infarto: "Voglio stare con la mia famiglia"
"In questo momento, per me è importante stare vicino alla mia famiglia in Danimarca. Sono lieto che siamo riusciti a trovare una soluzione insieme". Con queste parole Christian Eriksen annuncia la fine del proprio ciclo al Wolfsburg, dove era giunto a parametro zero nel settembre 2025. Un annuncio che segue dunque la risoluzione del contratto la cui scadenza era prevista per il 2027. Il 7 giugno scorso, il centrocampista danese aveva accusato un malore durante l'amichevole con l'Ucraina, accasciandosi a terra al 65' minuto a causa di un arresto cardiaco. Momenti di paura che hanno fatto seguito al precedente infarto che lo aveva colpito il 12 giugno 2021 durante la sfida contro la Finlandia valida per la fase a gironi del campionato Europeo. Da allora, Eriksen (che a febbraio compirà 35 anni) convive con un defibrillatore sottocutaneo che si è prontamente attivato durante il test con l'Ucraina salvandogli di fatto la vita. Ora, l'ex Inter ha deciso di non rientrare in campo e di ricongiungersi ai suoi cari. "È stato caratterizzato da molti alti e bassi - ha aggiunto - . Vorrei ringraziare sinceramente tutti coloro che mi hanno sostenuto durante la mia permanenza al Wolfsburg. È stato un grande piacere per me giocare per voi e ricorderò con affetto questo periodo".
"Lascia impronta indelebile"
Così invece l'ad del Wolfsburg - lo scorso anno retrocesso in Bundesliga 2 - Dieter Hecking: "Per noi era chiaro che la decisione sul suo futuro dovesse spettare a Christian. Volevamo concedergli questa libertà in questa particolare situazione e ora abbiamo acconsentito alla sua richiesta di rescindere il contratto. Nonostante il breve periodo trascorso qui, ha lasciato un’impronta indelebile sui compagni di squadra, sul nostro staff e sui tifosi. Vorremmo ringraziare Christian e augurare a lui e alla sua famiglia tutto il meglio".
Eriksen lascia la Germania con un bilancio complessivo di 34 presenze, 3 gol e 10 assist. I numeri con l'Inter - dove non ha mai ricevuto la fiducia di Antonio Conte - riportano invece 8 gol e 3 assist in 60 presenze. Di 46 reti e 151 presenze infine il bilancio con la Danimarca.
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