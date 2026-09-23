Eriksen, l'addio al Wolfsburg dopo il secondo infarto: "Voglio stare con la mia famiglia"

"In questo momento, per me è importante stare vicino alla mia famiglia in Danimarca. Sono lieto che siamo riusciti a trovare una soluzione insieme". Con queste parole Christian Eriksen annuncia la fine del proprio ciclo al Wolfsburg, dove era giunto a parametro zero nel settembre 2025. Un annuncio che segue dunque la risoluzione del contratto la cui scadenza era prevista per il 2027. Il 7 giugno scorso, il centrocampista danese aveva accusato un malore durante l'amichevole con l'Ucraina, accasciandosi a terra al 65' minuto a causa di un arresto cardiaco . Momenti di paura che hanno fatto seguito al precedente infarto che lo aveva colpito il 12 giugno 2021 durante la sfida contro la Finlandia valida per la fase a gironi del campionato Europeo. Da allora, Eriksen (che a febbraio compirà 35 anni) convive con un defibrillatore sottocutaneo che si è prontamente attivato durante il test con l'Ucraina salvandogli di fatto la vita. Ora, l'ex Inter ha deciso di non rientrare in campo e di ricongiungersi ai suoi cari. "È stato caratterizzato da molti alti e bassi - ha aggiunto - . Vorrei ringraziare sinceramente tutti coloro che mi hanno sostenuto durante la mia permanenza al Wolfsburg. È stato un grande piacere per me giocare per voi e ricorderò con affetto questo periodo".

"Lascia impronta indelebile"

Così invece l'ad del Wolfsburg - lo scorso anno retrocesso in Bundesliga 2 - Dieter Hecking: "Per noi era chiaro che la decisione sul suo futuro dovesse spettare a Christian. Volevamo concedergli questa libertà in questa particolare situazione e ora abbiamo acconsentito alla sua richiesta di rescindere il contratto. Nonostante il breve periodo trascorso qui, ha lasciato un’impronta indelebile sui compagni di squadra, sul nostro staff e sui tifosi. Vorremmo ringraziare Christian e augurare a lui e alla sua famiglia tutto il meglio".

Eriksen lascia la Germania con un bilancio complessivo di 34 presenze, 3 gol e 10 assist. I numeri con l'Inter - dove non ha mai ricevuto la fiducia di Antonio Conte - riportano invece 8 gol e 3 assist in 60 presenze. Di 46 reti e 151 presenze infine il bilancio con la Danimarca.