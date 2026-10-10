Il Bayern pareggia con l'Augsburg ed entra nella storia. Vincono Leverkusen ed Amburgo

Il Bayern Monaco frena in Bundesliga contro l'Augsburg e lo fa dopo aver subito il gol più veloce nella storia del campionato, passando in svantaggio dopo appena otto secondi di gioco a causa di un grave errore in fase di disimpegno del portiere Manuel Neuer. Sul calcio d'inizio battuto dai bavaresi, l'attaccante colombiano Luis Diaz ha servito all'indietro Neuer, il cui controllo di destro è risultato troppo lungo. Sotto la pressione di Robin Fellhauer, il campione del mondo del 2014 ha tentato di rinviare con l'esterno destro, ma l'attaccante dell'Augsburg ha ribattuto il pallone, spedendolo nella porta sguarnita. Il nuovo primato di velocità migliora di un secondo il precedente record di nove secondi, condiviso da Kevin Volland (con l'Hoffenheim nell'agosto 2015, sempre contro il Bayern) e Karim Bellarabi (con il Leverkusen nell'agosto 2023, contro il Borussia Dortmund). Il match prosegue col pari firmato da Saibari, a cui segue il gol del nuovo vantaggio casalingo di Ribeiro. Brown nel finale salva il club bavarese, che si ferma a quota 11 punti al secondo posto.