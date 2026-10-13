Il Friburgo e i sogni fatti in casa. Giovani e mercato oculato: così è primo in Bundesliga

L’alta classifica a Friburgo sta diventando ormai una sana abitudine negli ultimi anni. Così come le partenze sprint: capolista dopo cinque giornate, a pari merito con il Borussia Dortmund ma anche avanti ai gialloneri per differenza reti. Lo stesso identico scenario che si era proposto quattro anni fa, quando in panchina sedeva ancora il leggendario Christian Streich , che avrebbe poi lasciato la panchina al suo allievo Julian Schuster - centrocampista, capitano e poi tanta gavetta nelle giovanili - a partire dall’estate 2024: Schuster che l’anno scorso ha portato la squadra fino alla finale di Europa League. D’altronde a Friburgo sono abituati a fare le cose in casa: basterebbe pensare che praticamente metà della rosa attuale è cresciuta nel settore giovanile della Brisgovia, senza dimenticare lo zoccolo duro di veterani con esperienza quasi decennale nel club — Vincenzo Grifo , per citarne uno familiare all’Italia. Ma non è il solo. Jürgen Klopp nell’ultima tornata di convocazioni ha pescato quattro giocatori dalla rosa di Schuster: Philipp Treu e Max Rosenfelder in difesa, Jannik Engelhardt a centrocampo e Derry Scherhant sulle ali. Più altri che nel vivaio del Friburgo ci sono cresciuti arrivando fino alla prima squadra come Noah Atubolu , Nico Schlotterbeck , Kevin Schade o Mika Baur . Nomi magari non noti al grande pubblico, o quantomeno, non ancora, anche se non si parla di una rosa giovanissima (l’età media supera del gruppo di Schuster supera i 27 anni), ma che sta portando avanti un processo di crescita con grande continuità: grazie anche a una precisa politica societaria basata su pochi inserimenti mirati in entrata e senza mai smantellare la squadra in uscita, pur senza lesinare cessioni multimilionarie quando si presenta l’occasione. L’ultima in ordine cronologico è anche la più ricca, quella di Johan Manzambi all’ Aston Villa dopo l’esplosione al Mondiale americano per 60 milioni di euro, doppiando il precedente record di Schade al Brentford e Röhl all’ Everton .

In squadra anche tre giapponesi: il fiore all’occhiello è il fantasista Suzuki

Fanno da contrappeso spese sempre particolarmente bilanciate: l’acquisto record è il portiere Backhaus, prelevato dal Werder Brema in estate per sopperire alla partenza di Noah Atubolu. La particolarità? L’acquisto del sostituto è stato chiuso tre mesi prima di completare l’altra cessione. No, le cose dell’ultimo minuto o fatte di fretta non si addicono ad un club che ad ogni livello ha la pazienza di aspettare i suoi ragazzi per farli crescere prima di tutto sul lato umano. L’esempio è la scelta di uniformare i compensi di tutti i giocatori che fanno parte delle under: questo porta magari a perdere qualche pezzo pregiato - come Noah Darvich, che nel 2022 ha scelto di andare al Barcellona dove non ha trovato grande spazio - ma anche a costruire un ambiente di lavoro positivo. E per chi emerge c’è la seconda squadra, che nel 2023 ha concluso la 3.Liga al secondo posto. Insomma, un sistema che funziona bene da cima a fondo, nel quale i giocatori riescono a trovare la giusta tranquillità e positività per spiccare. Vedasi Igor Matanovic, il bomber della squadra, titolare anche nella Croazia con cui ha disputato il Mondiale: a 23 anni sta vivendo la sua miglior stagione realizzativa con già 6 reti all’attivo tra campionato, coppa e Conference League. Domenica contro lo Schalke il gol decisivo lo ha segnato invece Keisuke Goto, punta del 2005 prelevata dall’Anderlecht per una decina di milioni di euro. È uno dei tre giapponesi della squadra insieme a Yamamoto (centrocampista, 2001) e il fantasista Suzuki, quest’ultimo uno dei fiori all’occhiello della rosa se si parla di talento e di prospettiva, acquistato dal Brondby anche lui per 10 milioni di euro e che ha ormai triplicato il proprio valore. Talento, lungimiranza e sopratutto strutture: dal 2021 gioca le gare interne in un moderno impianto da 35mila posti costruito e finanziato dal Comune con un investimento complessivo di 130 milioni di euro. Un gioiellino incastonato tra gli alberi della Foresta Nera, in una città prevalentemente universitaria che sta salendo alla ribalta anche nel calcio.