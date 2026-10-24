Il Lipsia travolge l'Elversberg. Vittoria pirotecnica del Werder Brema contro il Mainz
Il Lipsia raccoglie la nona vittoria casalinga di fila e tre punti contro l'Elversberg: quarta vittoria in campionato per la squadra della Red Bull che si porta a 12 punti in classifica e si affaccia sulla zona Europa. Il primo tempo della sfida odierna si è concluso a reti bianche, ma il registro del secondo recita tutt'altro: sono quattro, infatti, le reti messe a segno dal Lipsia nei secondi 45' di gioco, con Gomis, Baumgartner e la doppietta di Romulo Cardoso che hanno permesso alla squadra di Demichelis di riscattare il 6-1 subito contro il Bayern Monaco di Kompany, reduce da un malore in campo nel corso dell'ultima gara.
Fullkrug trascina il Werder Brema, Paderborn ok
Vittoria anche per il Werder Brema, che in casa del Mainz porta a casa tre punti col punteggio di 3-2: la doppietta dell'ex Milan Fullkrug su calcio di rigore porta sul doppio vantaggio in casa del Mainz, che poi accorcia le distanze con Caci. Nel secondo tempo Reis porta il Werder sul 3-1, con Lee Jae-Sung renderà più flebile lo svantaggio. La gara si concluderà senza ulteriori reti, con gli ospiti a quota 12 - a pari punti col Lipsia - in zona Conference. Il Paderborn la decide nel finale con Philippe: un gol che vale tre punti e che pone fine alla striscia di tre vittorie consecutive per l'Amburgo.
Bundesliga, due pareggi nel pomeriggio
Pari a reti bianche tra Colonia e Schalke: uno 0-0 che consegna alle due compagini un punto a testa ma senza restituire spettacolo ai tifosi. Un espulso per parte, un gol a testa ed un punto ciascuno: questo è l'esito del match andato in scena quest'oggi tra Augsburg ed Union Berlino: Uduokhai al 19' riceve il primo cartellino rosso della gara per gli ospiti, poi ci pensa Bah al 61' a rimettere il match in parità numerica. Il primo gol della gara è dell'Augsburg con Massengo, al quale dopo soltanto 3' risponderà Haberer. Due pareggi nel pomeriggio di Bundesliga.
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