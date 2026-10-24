Il Lipsia travolge l'Elversberg. Vittoria pirotecnica del Werder Brema contro il Mainz

Il Lipsia raccoglie la nona vittoria casalinga di fila e tre punti contro l'Elversberg: quarta vittoria in campionato per la squadra della Red Bull che si porta a 12 punti in classifica e si affaccia sulla zona Europa. Il primo tempo della sfida odierna si è concluso a reti bianche, ma il registro del secondo recita tutt'altro: sono quattro, infatti, le reti messe a segno dal Lipsia nei secondi 45' di gioco, con Gomis, Baumgartner e la doppietta di Romulo Cardoso che hanno permesso alla squadra di Demichelis di riscattare il 6-1 subito contro il Bayern Monaco di Kompany, reduce da un malore in campo nel corso dell'ultima gara.