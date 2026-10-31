Kane sbaglia un rigore, Bayern raggiunto nel finale dal Dortmund. Crollo Leverkusen, ok Friburgo e Lipsia

La grande classica del calcio tedesco termina con uno spettacolare 2-2. All'Allianz Arena, il Bayern Monaco passa in vantaggio due volte con Laimer e Upamecano , ma viene raggiunto entrambe le volte dal Borussia Dortmund , grazie ai gol di Guirassy e Fabio Silva . Da segnalare il calcio di rigore sbagliato da Kane sull'1-0 per i bavaresi: il fresco vincitore del pallone d'oro ha colpito il palo. Con questo risultato entrambe le squadre restano in testa alla classifica con 18 punti dopo 8 giornate.

Vincono Friburgo, Lipsia e Werder Brema

Ne approfittano le inseguitrici, capitanate dal Friburgo, che ribalta la rete di Gregoritsch e passa 2-1 ad Augsburg grazie a Matanovic e Irié. La squadra di Schuster sale a -2 dalla coppia di testa. A un punto dal Friburgo ci sono Lipsia e Werder Brema, che vincono 2-0 rispettivamente contro Schalke e Hoffenheim. Per il Werder in gol l'ex Milan Fullkrug. Scivola al sesto posto il Bayer Leverkusen, battuto in casa 4-2 dallo Stoccarda, mentre Borussia Moenchengladbach-Paderborn finisce 0-0. L'ottava giornata di Bundesliga si chiuderà domani con Union Berlino-Colonia alle 15:30 ed Eintracht Francoforte-Amburgo alle 17:30.