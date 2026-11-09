Musiala shock, l'annuncio che fa tremare: "Impossibile saperlo oggi, è difficile curarlo"
La stagione in corso di Musiala è stata finora fortemente condizionata da persistenti problemi di salute, che ne hanno limitato drasticamente l'impiego in campo. Già la scorsa estate, infatti, il giocatore del Bayern Monaco era stato colpito da due episodi di malessere: il primo lo scorso 15 agosto, quando era svenuto durante una partita contro il Lipsia, e un secondo episodio simile pochi giorni più tardi, in un'amichevole contro l'Heidenheim. Lo stesso Musiala aveva in seguito chiarito la natura del problema, parlando di «assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, legate a una disfunzione neurologica». Aveva inoltre voluto rassicurare tifosi e ambiente, sottolineando di essere seguito dai migliori specialisti e che non vi fossero rischi per la sua incolumità.
Musiala, pochi minuti in campo
Nonostante le rassicurazioni, il suo minutaggio è rimasto ridottissimo: appena 213 minuti giocati complessivamente, suddivisi in tre presenze (e un gol all'Union Berlino) in Bundesliga e una in Champions League contro il Bodo. La situazione è ulteriormente peggiorata a causa di uno strappo muscolare rimediato con la nazionale tedesca, in occasione della prima chiamata del nuovo commissario tecnico Jürgen Klopp. Ora, le recenti dichiarazioni del presidente onorario del Bayern Monaco tornano a sollevare interrogativi e preoccupazioni sulle condizioni di salute del talento tedesco.
Le parole di Hoeness
"È impossibile sapere se Jamal Musiala riuscirà mai a tornare ai suoi livelli di rendimento". Le parole del presidente onorario del Bayern Monaco, Uli Hoeness, stanno facendo discutere in Germania: "Con Musiala ci troviamo di fronte ad un dilemma. È affetto da una patologia non facilmente curabile i cui sintomi possono però essere gestiti attraverso un trattamento con i farmaci. Resta però incerto se riuscirà mai a tornare ai livelli di rendimento di un tempo".
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