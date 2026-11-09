Musiala shock, l'annuncio che fa tremare: "Impossibile saperlo oggi, è difficile curarlo"

La stagione in corso di Musiala è stata finora fortemente condizionata da persistenti problemi di salute, che ne hanno limitato drasticamente l'impiego in campo. Già la scorsa estate, infatti, il giocatore del Bayern Monaco era stato colpito da due episodi di malessere: il primo lo scorso 15 agosto, quando era svenuto durante una partita contro il Lipsia, e un secondo episodio simile pochi giorni più tardi, in un'amichevole contro l'Heidenheim. Lo stesso Musiala aveva in seguito chiarito la natura del problema, parlando di «assenze temporanee e di breve durata, ma facilmente trattabili, legate a una disfunzione neurologica». Aveva inoltre voluto rassicurare tifosi e ambiente, sottolineando di essere seguito dai migliori specialisti e che non vi fossero rischi per la sua incolumità.