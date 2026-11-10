Kompany torna dopo il malore: ecco quando sarà in panchina con il Bayern Monaco

Ottime notizie da Monaco di Baviera. Vincent Kompany, infatti, questa mattina è tornato al centro sportivo del Bayern. Per il 40enne tecnico belga, un rientro atteso 18 giorni dopo il malore accusato lo scorso 23 ottobre, dovuto, secondo gli accertamenti ai quali è stato sottoposto, a un'irritazione meningea che lo aveva costretto al ricovero. A dare la notizia del suo rientro il quotidiano tedesco "Tz". Ieri Uli Hoeness, presidente onorario dei bavaresi, aveva annunciato l'imminente ritorno di Kompany , pronosticando il suo rientro in panchina "dopo la pausa per le nazionali". Dopo la sosta del campionato il Bayern è atteso il 20 novembre dalla sfida al Colonia in Bundesliga.

Il malore di Kompany

Lo scorso 23 ottobre Kompany aveva fatto vivere momenti di grande apprensione a tutto l'ambiente bavarese, scosso anche dalle condizioni di Musiala. Il tecnico belga, già debilitato da un'infezione virale che nei giorni precedenti lo aveva costretto a ridurre la propria attività, era improvvisamente collassato mentre assisteva all'allenamento della formazione Under 23, dopo aver seguito la seduta della prima squadra. Immediato l'intervento dei soccorsi, con l'arrivo al centro sportivo anche di un elicottero d'emergenza. Kompany era stato quindi trasportato in ambulanza in una clinica di Monaco, dove era rimasto ricoverato per diversi giorni e sottoposto ad accertamenti approfonditi. Il 28 ottobre erano arrivate le prime notizie rassicuranti: il Bayern aveva comunicato le dimissioni dall'ospedale del proprio allenatore e chiarito la causa del malore, individuata in un'irritazione delle meningi. Da quel momento il tecnico aveva proseguito la convalescenza a casa, lasciando temporaneamente la guida della squadra al suo vice Aaron Danks.