Kane ko, Bayern fermato in casa dal Colonia: il Dortmund può andare in testa alla classifica
Colpo di scena nell'anticipo della decima giornata di Bundesliga. All'Allianz Arena il Bayern Monaco non va oltre l'1-1 contro il Colonia, che va pure in vantaggio con Moore, prima che Brown firmi il gol del pari che evita la prima sconfitta stagionale a Kompany. Con questo risultato i bavaresi sono in testa alla classifica con 22 punti, a +1 sul Borussia Dortmund che domani può andare da solo in testa alla classifica in caso di successo sul Borussia Moenchengladbach.
Il Colonia spaventa il Bayern, si fa male Kane ma torna Musiala
La partita comincia in salita per il Bayern: dopo 12 minuti super giocata di Moore che in un attimo elude la difesa di casa, scarta il portiere Urbig e porta in vantaggio il Colonia. Al 20' la grande nota stonata della serata bavarese: Kane lascia il campo per infortunio, al suo posto entra Bischof. Da verificare le condizioni del Pallone d'Oro, uscito sulle sue gambe ma dolorante. È proprio Bischof al 37' a servire l'assist per il gol del pareggio di Brown, schierato esterno alto a causa degli infortuni di Luis Diaz e Gnabry.
Sembra il preludio alla rimonta, ma nella ripresa le occasioni più ghiotte capitano al Colonia: prima due miracoli di Urbig su El Mala e Maina, poi ancora El Mala calcia a lato di un soffio. L'unica nota positiva per Kompany è il ritorno in campo di Musiala, entrato al 70'. Nel complesso il Bayern può persino tirare un sospiro di sollievo per aver portato a casa un punto, mentre il Colonia esce dall'Allianz Arena con una grande prova di forza: sono 3 i punti di vantaggio sulla zona play-out occupata dall'Union Berlino.
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