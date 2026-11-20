Colpo di scena nell'anticipo della decima giornata di Bundesliga. All'Allianz Arena il Bayern Monaco non va oltre l'1-1 contro il Colonia , che va pure in vantaggio con Moore , prima che Brown firmi il gol del pari che evita la prima sconfitta stagionale a Kompany . Con questo risultato i bavaresi sono in testa alla classifica con 22 punti, a +1 sul Borussia Dortmund che domani può andare da solo in testa alla classifica in caso di successo sul Borussia Moenchengladbach .

Il Colonia spaventa il Bayern, si fa male Kane ma torna Musiala

La partita comincia in salita per il Bayern: dopo 12 minuti super giocata di Moore che in un attimo elude la difesa di casa, scarta il portiere Urbig e porta in vantaggio il Colonia. Al 20' la grande nota stonata della serata bavarese: Kane lascia il campo per infortunio, al suo posto entra Bischof. Da verificare le condizioni del Pallone d'Oro, uscito sulle sue gambe ma dolorante. È proprio Bischof al 37' a servire l'assist per il gol del pareggio di Brown, schierato esterno alto a causa degli infortuni di Luis Diaz e Gnabry.

Sembra il preludio alla rimonta, ma nella ripresa le occasioni più ghiotte capitano al Colonia: prima due miracoli di Urbig su El Mala e Maina, poi ancora El Mala calcia a lato di un soffio. L'unica nota positiva per Kompany è il ritorno in campo di Musiala, entrato al 70'. Nel complesso il Bayern può persino tirare un sospiro di sollievo per aver portato a casa un punto, mentre il Colonia esce dall'Allianz Arena con una grande prova di forza: sono 3 i punti di vantaggio sulla zona play-out occupata dall'Union Berlino.