Il Paderborn travolge lo Schalke, cinquina del Colonia

Lo Schalke cade clamorosamente contro il Paderborn: sono otto le reti incassate dalla squadra di Dzeko che si ritrova adesso a dover fare i conti con la zona retrocessione a 7 punti in classifica. La tripletta di Marino ed i gol di ter Horst, Tigges, Zeitler, Vidovic e Gotze travolgono lo Schalke 04 che hanno siglato un gol sul 5-0 con Aouchiche. Cinquina del Colonia contro l'Elversberg: la tripletta di Bulter e la doppietta di El Mala consentono ai padroni di casa di raccogliere tre punti importantissimi che avvicinano la squadra alla zona Europa. Il Magonza ribalta l'Union Berlino: gli ospiti si portano avanti con Haberer, poi Tietz e Caci nel finale cambiano il risultato.