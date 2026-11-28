Bayern Monaco, pari a reti bianche con l'Amburgo e terza partita senza vittorie
Il Bayern Monaco di Kompany non vince più: i bavaresi non vanno oltre lo 0-0 in casa dell'Amburgo, costretti a disputare la seconda parte di gara in dieci uomini per l'espulsione di Kimmich al 44'. Terza vittoria senza successi per il Bayern, reduce dalla sconfitta in Champions League per 2-1 contro il Lille - con l'autogol maldestro di Pavlovic - ed il pareggio per 1-1 contro il Colonia in Bundesliga. Adesso il Borussia Dortmund ha l'occasione di allungare a +4 in classifica, con i gialloneri che affronteranno domani il Bayern Leverkusen.
Il Paderborn travolge lo Schalke, cinquina del Colonia
Lo Schalke cade clamorosamente contro il Paderborn: sono otto le reti incassate dalla squadra di Dzeko che si ritrova adesso a dover fare i conti con la zona retrocessione a 7 punti in classifica. La tripletta di Marino ed i gol di ter Horst, Tigges, Zeitler, Vidovic e Gotze travolgono lo Schalke 04 che hanno siglato un gol sul 5-0 con Aouchiche. Cinquina del Colonia contro l'Elversberg: la tripletta di Bulter e la doppietta di El Mala consentono ai padroni di casa di raccogliere tre punti importantissimi che avvicinano la squadra alla zona Europa. Il Magonza ribalta l'Union Berlino: gli ospiti si portano avanti con Haberer, poi Tietz e Caci nel finale cambiano il risultato.
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