Da Wirtz a Xabi Alonso: Bayern-Leverkusen, una sfida di destini incrociati

Negli anni ’70 è stato il Borussia Mönchengladbach, poi il Colonia, poi lo Stoccarda, poi in maniera un po’ più stabile il Borussia Dortmund, con qualche inserimento. Oggi non ci sono dubbi su chi sia la principale rivale del Bayern Monaco: il Bayer Leverkusen. Perché lo ha battuto lo scorso anno in Bundesliga, perché è l’unica che si avvicina a tenere il passo infernale quest’anno (pur essendo a -8), ma anche perché l&rsq