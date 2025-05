"Fabregas-Bayer, più di un'idea": l'indiscrezione dalla Germania scuote Como

Con Xabi Alonso sempre più vicino al ritorno al Real Madrid per raccogliere l’eredità di Carlo Ancelotti, almeno secondo le voci dalla Spagna, in casa Bayer Leverkusen è già scattata la caccia al sostituto. Dopo una stagione da sogno, quella dell'anno scorso, culminata con la conquista della prima Bundesliga nella storia del club, l’addio del tecnico basco potrebbe aprire un vuoto difficile da colmare. E proprio per questo la dirigenza delle "Aspirine" si sta muovendo con grande attenzione.