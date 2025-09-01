Clamoroso ten Hag, esonerato dopo due giornate! Il comunicato del Bayer Leverkusen

Era stato scelto come successore di Xabi Alonso , ma non ha avuto nemmeno il tempo di raccogliere l'eredità dello spagnolo. Dopo sole due giornate di campionato Erik ten Hag è stato esonerato dal Bayer Leverkusen : "Il Bayer 04 Leverkusen ha deciso di separarsi dall'allenatore Erik ten Hag. La decisione è stata presa dal comitato degli azionisti, l'organo di controllo del club, su raccomandazione della dirigenza del Bayer 04. L'allenamento sarà supervisionato ad interim dall'attuale staff tecnico", si legge nel comunicato del club. Una decisione a sorpresa e una mazzata per l'allenatore olandese, al secondo esonero in meno di un anno, dopo quello nel Manchester United . Il Leverkusen ha perso la prima di campionato 2-1 in casa contro l'Hoffenheim, mentre alla seconda giornata si è fatto raggiungere sul 3-3 dal Werder Brema nonostante la superiorità numerica.

La rivoluzione del club

Ten Hag non aveva solo il compito di raccogliere l'eredità di un grande tecnico come Xabi Alonso, ma si è subito ritrovato una squadra ben diversa da quella che aveva dominato il campionato due anni fa. Il Bayer ha infatti ceduto Wirtz, Frimpong, Adli, Xhaka e Hradecky, oltre ad aver perso a zero il capitano Tah. Sono arrivati rinforzi sul mercato come Lucas Vazquez, Tillman, Quansah e Badé, ma in queste prime partite ufficiali le cose non sono andate come previsto e la dirigenza ha optato per la drastica decisione. Il Leverkusen riporta anche le parole del ds Rolfes: "Non è stata una decisione facile per noi. Nessuno voleva fare questo passo. Tuttavia, le ultime settimane hanno dimostrato che così non è possibile costruire una squadra nuova e vincente. Crediamo fermamente nella qualità della nostra squadra e ora faremo tutto il possibile per compiere i prossimi passi nel nostro sviluppo con una nuova formazione". L'ad Carro ha rivelato che "Una separazione in questa fase iniziale della stagione è dolorosa, ma abbiamo ritenuto che fosse necessaria. Rimaniamo impegnati a raggiungere i nostri obiettivi per la stagione e, per farlo, abbiamo bisogno delle migliori condizioni possibili a tutti i livelli e in tutta la prima squadra. Ora si tratta di attuare e sfruttare nuovamente queste condizioni".