Ten Hag sbotta e attacca: "Esonero senza precedenti, non mi hanno dato tempo"

La rabbia del tecnico olandese per la separazione dal Bayer Leverkusen dopo sole due giornate di campionato
3 min
Ten HagBayer Leverkusen
Ten Hag sbotta e attacca: "Esonero senza precedenti, non mi hanno dato tempo"© EPA
"La decisione della direzione del Bayer Leverkusen questa mattina di mettermi in aspettativa è stata una totale sorpresa. Separarsi da un allenatore dopo sole due partite di campionato è senza precedenti". Così Erik ten Hag ha commentato la scelta del Bayer Leverkusen di esonerarlo dopo appena due giornate di Bundesliga. L'esonero è stato un fulmine a ciel sereno e ha lasciato di sasso il tecnico olandese, il quale, alla luce della cessione di molti big della rosa, avrebbe voluto più tempo: "Quest'estate molti giocatori chiave che hanno fatto parte dei successi passati hanno lasciato la squadra. Creare un nuovo team coeso è un processo attento che richiede tempo e fiducia. Un nuovo allenatore merita lo spazio per attuare la sua visione, stabilire gli standard, plasmare la squadra e lasciare il segno nello stile di gioco".

L'amarezza di ten Hag

"Ho iniziato questo lavoro con piena convinzione ed energia, ma purtroppo la direzione non è stata disposta a concedermi il tempo e la fiducia di cui avevo bisogno, cosa che mi dispiace profondamente. Credo che questa non sia mai stata una relazione basata sulla fiducia reciproca", ha dichiarato ten Hag tramite la sua agenzia SEG. "Nel corso della mia carriera, ogni stagione che ho disputato fino alla fine come allenatore ha portato successo. I club che hanno riposto fiducia in me sono stati premiati con successo e argenteria", ha detto in riferimento alle sue esperienze passate, dove ha vinto 3 campionati, 2 coppe d'Olanda e una supercoppa con l'Ajax, mentre nel Manchester United ha vinto una Efl Cup e una Fa Cup pur vivendo parecchi alti e bassi. L'allenatore ha chiuso comunque augurando il meglio al Leverkusen: "Infine, ringrazio i tifosi del Bayer Leverkusen per il loro calore e la passione e auguro alla squadra e allo staff ogni successo per il resto della stagione".

