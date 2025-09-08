Motta non si rilancia, la Juve non risparmia: tutto fatto per il post Ten Hag

Kasper Hjulmand è il nuovo allenatore del Bayer Leverkusen . L’ex ct della Danimarca, semifinalista a Euro 2021, prende il posto di Erik ten Hag , esonerato una settimana fa dopo i difficili risultati di inizio stagione. L’annuncio è arrivato oggi tramite un comunicato ufficiale del club tedesco, che ha dunque optato per il tecnico danese: in lizza per la panchina, tra gli altri, c'era anche l'ex allenatore della Juve Thiago Motta.

Bayer Leverkusen, niente Motta: ufficiale Hjulmand

Hjulmand, 53 anni, ha firmato un contratto fino all’estate del 2027. Il suo compito sarà tutt’altro che semplice: dovrà ricostruire la squadra campione di Germania 2024, profondamente rinnovata dopo la partenza di oltre gran parte della rosa durante il mercato. Il Leverkusen, già qualificato agli ottavi di Coppa di Germania, ha avuto un avvio difficile in Bundesliga, dove ha raccolto un solo punto nelle prime due giornate. Tra i nomi gravitati attorno all'orbita Bayer per prendere il posto di Ten Hag c'era anche Thiago Motta, ma l'ex allenatore della Juve non sarà evidentemente la prossima guida tecnica del Leverkusen.

Un'eventualità che avrebbe permesso a Motta di rilanciarsi dopo l'esperienza in bianconero e alla Juventus di risparmiare sul suo ingaggio. Le cose sono però andate diversamente: l’esordio in panchina di Hjulmand sulla panchina delle 'Aspirine' è previsto per venerdì, nella trasferta contro l’Eintracht Francoforte, attualmente capolista insieme a Colonia e Bayern Monaco, tutte a punteggio pieno. Poi sarà la volta dell’esordio europeo: il Leverkusen volerà a Copenaghen per affrontare i danesi nella prima giornata della fase a gironi di Champions League.

"Hjulmand l'uomo giusto"

“Siamo lieti di aver ingaggiato Kasper Hjulmand, di cui abbiamo seguito da vicino il lavoro per molto tempo”, ha spiegato Simon Rolfes, amministratore delegato sportivo del Bayer. "Il suo assistente con la Danimarca, Ismael Camenforte, ha lavorato per noi per diversi anni. Kasper ci aveva persino raccomandato Ismael all'epoca. Di conseguenza, i suoi metodi di allenamento sono ben noti al nostro club e Kasper conosce molto bene la nostra società grazie agli ultimi anni. Ora lavorerà con la nostra squadra per ristabilire uno stile di gioco chiaro e proattivo. Kasper è l'uomo giusto per trasformare la nostra nuova Werkself in una squadra di alto livello che punterà a raggiungere gli obiettivi nazionali e internazionali più ambiziosi".