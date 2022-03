Bild: "Ecco l'offerta di rinnovo del Bayern a Lewandowski"

Il Bayern Monaco non avrebbe alcuna intenzione di stare a guardare e avrebbe offerto un rinnovo biennale a Robert Lewandowski, con un ingaggio di 24 milioni di euro all'anno. Questo è quanto riportato dalla Bild. I bavaresi vorrebbero giungere a un'intesa quanto prima, anche perché il contratto del bomber ex Borussia Dortmund scade nel giugno del 2023, e nel caso in cui in estate la situazione non fosse cambiata, i campioni di Germania potrebbero ritrovarsi nella situazione di doverlo cedere per poter ricavare qualcosa in termini economici e non rischiare di perderlo a zero. Su di lui, comunque, ci sarebbe l'interesse di molte squadre, a partire dal Barcellona e dal Paris Saint-Germain.