Lewandowski, Hoeness: "Sicuro al 100% che giocherà con noi nel 2022/23"

Il contratto di Robert Lewandowski, attaccante del Bayern Monaco, scade il prossimo anno, e per ora non è ancora stata trovata l'intesa tra le parti. I bavaresi devono trovarla quanto prima, questo perché - altrimenti - correrebbero il rischio di perderlo a zero nel 2023. Ma Uli Hoeness, leggenda del club nonché presidente onorario, si dice molto convinto del fatto che il polacco continuerà a vestire ancora la maglia della squadra tedesca: "Sono sicuro al 100% che il prossimo anno Lewandowski sia ancora con noi. Ha un contratto" ha detto al portale BR.