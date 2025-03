Inter, il Bayern perde un top player per la sfida Champions? Le condizioni

Nella sfida di Champions League contro l' Inter , il Bayern Monaco potrebbe perdere uno dei suoi titolarissimi. Si tratta di Manuel Neuer : il portiere tedesco, nella gara d'andata degli ottavi di finale contro il Bayer Leverkusen , aveva rimediato un infortunio al polpaccio che lo aveva costretto ad abbandonare il campo dopo 58' di gioco. Sulla via del recupero è sorto però un nuovo problema per l'estremo difensore .

Bayern, Neuer ko: le condizioni verso l'Inter

Come annunciato in un comunicato ufficiale dal Bayern Monaco, Neuer ha subito un nuovo infortunio al polpaccio. Il classe 1986, campione del mondo con la Germania nel 2014, aveva iniziato il percorso di recupero ricominciando già ad allenarsi. Per il portiere ora un nuovo stop: "Manuel Neuer era già tornato ad allenarsi dopo lo strappo di una fibra muscolare del polpaccio nell'andata degli ottavi di finale di Champions League contro il Bayer Leverkusen. Ora prenderà un'altra pausa dall'allenamento nei prossimi giorni, poiché si è verificata una reazione ai muscoli del polpaccio".

Dunque condizioni e tempi di recupero da valutare per Neuer in ottica Inter: la gara d'andata di Champions contro i nerazzurri a Monaco di Baviera è fissata per l'8 aprile, il ritorno a San Siro invece per il 16 aprile. Da capire se il portiere riuscirà a recuperare, con la situazione ancora più allarmante visto anche il recente infortunio del suo secondo Jonas Urbig. Il giovane portiere 21enne ha dovuto infatti saltare gli impegni con l'U21 tedesca, come comunicato dal club bavarese qualche giorno fa: "Jonas Urbig è stato costretto a ritirarsi dalla squadra della Germania U21 per le partite internazionali contro la Slovacchia (21 marzo) e la Spagna (25 marzo). Come annunciato mercoledì dalla Federcalcio tedesca, il portiere dell'FC Bayern ha subito un infortunio al piede durante l'allenamento con la squadra U21 ed è già tornato a Monaco per le cure del caso".