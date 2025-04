Come a Parigi, il Bayern cerca la nuova impresa a San Siro: chi c’era 4 anni fa

Alla caccia di un’altra impresa, anzi, della prima impresa. Il Bayern Monaco ha una storia di trofei europei e successi che non ha bisogno di essere raccontata, ma nella storia del club più titolato del calcio tedesco c’è anche una piccola mancanza: mai nella sua storia in Champions League o in Coppa Campioni è riuscito a ribaltare uno svantaggio in uno scontro diretto dopo aver perso l’andata in casa. Cercherà di farcela contro l