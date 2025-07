Luis Diaz al Bayern Monaco, è ufficiale: "Voglio aiutare la nuova squadra con la mia personalità"

Luis Diaz è ufficialmente un nuovo calciatore del Bayern Monaco . L'attaccante colombiano ha firmato un contratto quadriennale con il club tedesco, che ha versato 75 milioni di euro nelle casse del Liverpool per assicurarsi il cartellino del giocatore. "Sono molto felice di far parte del Bayern Monaco, perché è uno dei club più importanti al mondo. Voglio aiutare la mia nuova squadra con il mio modo di giocare e con la mia personalità. Il mio obiettivo è vincere ogni titolo possibile, lavoreremo ogni giorno per riuscirci", ha spiegato Diaz, che vestirà la maglia numero 14. L'attaccante colombiano, reduce da tre stagioni con la maglia dei Reds in cui ha collezionato 103 presenze e 29 reti, ha fatto recentemente parlare di sé in merito a quella che è stata la sua assenza ai funerali di Diogo Jota , uno dei compagni di squadra più stretti con cui ha condiviso lo spogliatoio al Liverpool. Inizia dunque una nuova avventura per Luis Diaz che, dopo esser approdato in Premier League nel 2022, proseguirà adesso la sua avventura in un campionato importante come la Bundesliga con la maglia del Bayern Monaco.

'Voglio aiutare la mia nuova squadra': parla Diaz

Il calciatore colombiano, che si è già presentato ufficialmente alla stampa bavarese, ha commentato il suo trasferimento, dichiarandosi molto entusiasta in merito all'inizio della sua nuova avventura in Baviera. Ecco le sue parole: "Sono molto felice, significa molto per me far parte del Bayern Monaco: è uno dei club più importanti al mondo. Voglio aiutare la mia nuova squadra con il mio modo di giocare a calcio e con il mio carattere. Il mio obiettivo è vincere ogni titolo possibile, ed è per questo che lavoreremo ogni giorno come squadra". Ad accogliere l'attaccante colombiano arrivato dal Liverpool - club che si appresta a salutare anche un altro attaccante -, ci ha pensato il direttore sportivo del club tedesco, Christoph Freund: "Luis è un vero pericolo per la porta ed è un bomber, che allo stesso tempo lavora sodo per la sua squadra. È veloce, un calciatore versatile e porta uno stile di gioco intenso. Ha anche maturato molta esperienza ai massimi livelli con il Liverpool e la nazionale colombiana. Luis Díaz rappresenta un pacchetto completo che entusiasmerà i nostri tifosi".

Entusiasmo in società: le parole di Dreesen ed Eberl

"Con Luis Díaz, siamo riusciti ad ingaggiare uno dei migliori esterni sinistri della Premier League. Porta con sé il carattere autentico del Liverpool all'FC Bayern: ha vinto trofei con tutti i suoi club fino ad oggi. Come squadra, siamo riusciti a lavorare insieme per realizzare questo trasferimento in modo mirato e siamo lieti di avere un giocatore di livello internazionale che darà un importante impulso alla nostra squadra e arricchirà anche la Bundesliga. Vorremmo ringraziare il Liverpool per le trattative corrette e serie che ha condotto in ogni momento". Questo è quanto ha affermato il CEO del Bayern Monaco, Jan-Christian Dreesen, in merito al nuovo acquisto dei bavaresi, a cui hanno fatto poi seguito quelle di Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco: "Luis Díaz è un giocatore con esperienza internazionale, grande qualità, grandi doti tecniche e grande affidabilità, che darà subito una mano alla nostra squadra. Siamo lieti di averlo potuto portare al Bayern. Trasferimenti come questo funzionano quando ogni ingranaggio della macchina funziona al meglio. I nostri tifosi non vedono l'ora di ammirare un giocatore eccezionale".