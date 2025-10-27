Karl e i suoi fratelli (maggiori): il Bayern ha sfornato un altro super talento

Negli anni scorsi il Bayern aveva lavorato, e neanche tropo sotto traccia, per riuscire a portare a Monaco Florian Wirtz, il più grande talento del calcio tedesco insieme a Jamal Musiala. I due amici e coetanei, entrambi classe 2003, nei piani del club dovevano essere i punti fermi del prossimo decennio. Poi però è arrivato il Liverpool, sono arrivati i 150 milioni di euro al Leverkusen ed è arrivato anche l’ok del Bayer Leverkusen.

