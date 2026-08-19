"Musiala mi ha sconvolto, è un dramma": Hoeness ammette l'ansia del Bayern per la propria stella

Uli Hoeness non ha nascosto il forte impatto emotivo legato alle condizioni fisiche di Jamal Musiala , vittima di due malori in campo a brevissima distanza di tempo l'uno dall'altro. Il presidente onorario del Bayern Monaco ha rilasciato una toccante intervista all'emittente RTL, confidando lo sconcerto dell'intero ambiente bavarese per una situazione seguita costantemente dallo staff medico ma manifestatasi in modo evidente durante l'ultimo match di campionato contro il Lipsia. Nonostante il quadro delicato, il fantasista tedesco si è detto seguito e fiducioso sul percorso terapeutico intrapreso.

Le parole di Hoeness

Nell'inquadrare la situazione del talento della nazionale tedesca, il dirigente del club bavarese ha rivelato i dettagli della vicenda: “Sono rimasto senza parole, cosa che mi capita abbastanza di rado”. Hoeness, intervistato da RTL, ha spiegato che il club è a conoscenza della situazione: “Sapevamo dei problemi già da qualche tempo. Ma lo scorso fine settimana, contro il Lipsia, è stata la prima volta che è successo in campo ed è stato visibile a tutti. Pensavamo che, se non si fosse ripetuto così presto, i farmaci che sta assumendo avrebbero potuto aiutarlo. Ma quando è successo di nuovo quattro giorni dopo, nello stesso modo, sono rimasto senza parole. Ci aspettavamo di tutto, ma non un simile accumularsi di problemi - ha continuato Hoeness -. È un dramma, soprattutto per Jamal. Sono rimasto sconvolto, la sera vado a letto pensando a lui e la mattina mi sveglio con lo stesso pensiero”.

Il percorso di cura

Dal canto suo, l'attaccante classe 2003 ha voluto fare chiarezza sulla natura esatta dei malori avvertiti e sul percorso clinico stabilito con gli specialisti per superare il problema: “Mi sono state diagnosticate delle assenze temporanee di breve durata, ma ben curabili, riconducibili a una disfunzione neurologica”. Una spiegazione trasparente che punta a rassicurare tifosi ed addetti ai lavori sulla piena recuperabilità del giocatore.