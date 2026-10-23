Kompany sviene dopo l'allenamento del Bayern Monaco, elisoccorso e ricovero d'urgenza: cosa è successo

Apprensione in casa Bayern Monaco . Vincent Kompany , allenatore dei bavaresi, è stato ricoverato d'urgenza in queste ore dopo un malore avvenuto al centro sportivo di Säbener Straße. Secondo quanto raccontato dalla BILD, il tecnico belga si è sentito male dopo l’allenamento della prima squadra, mentre si apprestava a seguire quello dell'U23, ed è stato così portato in ospedale a Monaco. Kompany era regolarmente in panchina durante la sfida contro l'Arsenal , ma la sua problematica era nata già giorni prima, fino al ricovero inevitabile di oggi.

Kompany, cos'è successo

Alle 15:54, un elicottero di soccorso sanitario, il Christoph 1, è stato inviato presso la struttura del Bayern dalla clinica di Harlaching. Il tecnico era già reduce da un’infezione virale contratta la settimana scorsa. Durante il successo per 6-1 sul Lipsia, lo scorso sabato, era riuscito a parlare alla squadra, ma aveva avuto bisogno di sdraiarsi per qualche minuto sia all’intervallo sia dopo la partita. Al termine della gara avrebbe cominciato a rivedere gli episodi principali del match al computer, saltando però le interviste post partita. L’infezione, secondo quanto riferito dalla BILD, avrebbe inoltre creato complicazioni con un preesistente tessuto cicatriziale, rendendogli difficoltosi anche movimenti come salire le scale.