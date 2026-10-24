Malore Kompany, gli aggiornamenti sulle condizioni dopo il collasso. Il ds: "Ho parlato con lui"

"La buona notizia è che le condizioni di Vincent sono stabili. Ho avuto modo di parlare con lui e sua moglie ieri sera. Non è stato un momento piacevole per noi perchè è crollato in campo. Rimarrà ricoverato in ospedale ancora per qualche giorno finché non saranno stati effettuati tutti i controlli, gli esami e gli accertamenti necessari". A dirlo è Max Eberl, direttore sportivo del Bayern Monaco invitato a rispondere sulle condizioni di salute del tecnico Vincent Kompany, colpito da un malore durante l'allenamento di venerdì 23 ottobre che ne ha causato la perdita di conoscenza e reso necessario il trasporto in elisoccorso. Già durante la gara contro il Lipsia disputata la domenica precedente, l'allenatore classe '86 era rimasto seduto in panchina per tutta la durata dell'evento, in quanto alle prese con un virus che aveva interessato l'anca e impedito di camminare. Poi, il malore durante la preparazione alla sfida di Champions contro l'Arsenal di mercoledì 21, quando durante l'intervallo ha inoltre avvertito il bisogno di stendersi sul divano degli spogliatoi dell'Allianz. Al termine della gara, lo stesso Kompany aveva dichiarato di essere stato colpito da un virus: "Come allenatore, si vuole sempre fare tutto e ottenere tutto. La settimana scorsa ho preso un virus piuttosto brutto e, ovviamente, non ho ascoltato il mio corpo, che a un certo punto mi ha detto: 'Ora fermati!'". Ora, il club ha reso noto come le condizioni dell'ex difensore siano stabili e che ulteriori accertamente siano previsti nelle prossime ore. Queste le parole del ds dei bavaresi: "Il calcio non è la cosa più importante nella vita, la salute è molto più importante del calcio". E ancora: "La causa è sotto indagine da tempo. Aveva già avuto piccoli problemi la settimana scorsa. Le indagini sono in corso e hanno già dato dei risultati, ma sono necessari ulteriori esami per capire esattamente di cosa si tratta e quindi iniziare la terapia.