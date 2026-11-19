Dopo il grande spavento, Vincent Kompany si prepara finalmente a tornare sulla panchina del Bayern Monaco . L'allenatore belga lo scorso 23 ottobre era collassato a terra a seguito di un problema alle meningi causato da un' infezione virale . L'ex difensore è crollato di botto, lussandosi anche una spalla e facendo preoccupare milioni di tifosi della formazione bavarese. Dopo quasi un mese, ora la malattia è alle spalle e Kompany contro il Colonia tornerà regolarmente a bordocampo . "Mi sento molto bene e sono felice di essere di nuovo con la squadra", ha detto in conferenza stampa alla vigilia della sfida.

Il malore e la paura: "Sono in ottima salute"

Parlando di quanto successo, l'ex City ha spiegato: "È stata ovviamente un’esperienza molto intensa e, in quel momento, anche nuova. Ma se poi guardo indietro, è andato tutto alla perfezione. Ho ricevuto subito sostegno – naturalmente da molte persone all’interno del club, ma anche dai medici – è andato tutto alla grande. Paura? Si cerca subito di ritrovare la calma, di non preoccuparsi troppo e di aspettare semplicemente di avere i risultati. Ed è stato anche un processo molto positivo. Tutti gli esami che ho fatto in seguito sono stati molto positivi. Sono in ottima salute".

Bayern schiacciasassi, anche senza Kompany

Nonostante la sua assenza, il Bayern Monaco non ha rallentato la sua corsa, collezionando 4 vittorie (tra cui l'importante partita di Champions League contro l'Atletico Madrid) e 1 pareggio, quest'ultimo in Bundesliga contro i rivali storici del Borussia Dortmund: "La squadra ha fatto in modo che potessimo trarre forza proprio da questo momento di difficoltà. Per me è più importante questo: quello che è successo poi in quella partita contro l’Atlético, me la sono goduta tantissimo".

WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE