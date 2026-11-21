Può un pareggio di novembre condizionare un'intera stagione? Sì, se nella stessa gara perdi due come Harry Kane e Michael Olise. Un vero e proprio bollettino di guerra per il Bayern Monaco, che dopo avere rimediato al vantaggio del Colonia nella gara di campionato di venerdì 20, ha perso il suo Pallone d'Oro per una lesione al legamento della caviglia sinistra che lo terrà fuori dai campi per diversi mesi. A riferirlo è lo stesso club - che proprio venerdì ha festeggiato il rinnovo di Vincent Kompany - con una nota diffusa sui propri canali ufficiali: "Harry Kane ha riportato una lesione del legamento della caviglia sinistra durante la partita casalinga contro il Colonia. La diagnosi è stata confermata dagli accertamenti effettuati dallo staff medico del club. Il trentatreenne resterà indisponibile per i prossimi mesi". Le prime stime sui tempi di recupero le ha fatte il ds dei bavaresi Max Eberl, che ha prospettato circa 3 mesi di stop.