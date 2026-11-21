Kane fuori per 3 mesi, Olise via in stampelle: la serata maledetta del Bayern Monaco
Può un pareggio di novembre condizionare un'intera stagione? Sì, se nella stessa gara perdi due come Harry Kane e Michael Olise. Un vero e proprio bollettino di guerra per il Bayern Monaco, che dopo avere rimediato al vantaggio del Colonia nella gara di campionato di venerdì 20, ha perso il suo Pallone d'Oro per una lesione al legamento della caviglia sinistra che lo terrà fuori dai campi per diversi mesi. A riferirlo è lo stesso club - che proprio venerdì ha festeggiato il rinnovo di Vincent Kompany - con una nota diffusa sui propri canali ufficiali: "Harry Kane ha riportato una lesione del legamento della caviglia sinistra durante la partita casalinga contro il Colonia. La diagnosi è stata confermata dagli accertamenti effettuati dallo staff medico del club. Il trentatreenne resterà indisponibile per i prossimi mesi". Le prime stime sui tempi di recupero le ha fatte il ds dei bavaresi Max Eberl, che ha prospettato circa 3 mesi di stop.
Olise via in stampelle
Ma le brutte notizie non finiscono qui. La stessa sera all'Allianz Arena, Kompany ha dovuto sostituire all'intervallo anche Olise, fermato da una contusione all'avampiede che lo ha costretto a lasciare lo stadio in stampelle. E come per Kane, anche per il francese è presto arrivata la nota del club a informare sulle condizioni del giocatore: "A Michael Olise è stata diagnosticata una contusione al piede. Nei prossimi giorni sarà sottoposto a trattamenti". Un infortunio meno grave di quello dell'ex Tottenham, ma i cui tempi di recupero restano ancora una incognita. L'agenda di Kompany mette ora in programma il ritorno in Europa con la sfida esterna contro il Lilla: appuntamento mercoledì 25.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS