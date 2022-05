Haaland, Bellingham: "Il City è fortunato, mi mancherà molto"

Jude Bellingham ha deciso: rimarrà al Borussia Dortmund per la prossima stagione: "Penso solo alla prossima partita del Dortmund. Non vedo l'ora che inizi la prossima stagione. Rimango qua e mi farò trovare pronto". I gialloneri potranno, quindi, contare sul centrocampista inglese per il prossimo anno, ma non più su Erling Haaland. Ne parla così l'inglese: "Mi mancherà molto. Sono felice per lui, è un giocatore e un ragazzo brillante. Penso che il City sia molto fortunato ad avere un giocatore del genere". Bellingham sarebbe finito nel mirino del Real Madrid, ma i blancos lo starebbero puntando per l'estate 2023.