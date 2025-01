Sahin, fatal Bologna: esonero Dortmund, "persa la fiducia"

Nemmeno un legame profondo e radicato ha salvato Nuri Sahin dall'esonero con il Borussia Dortmund . In giallonero è cresciuto nel settore giovanile e lì ha assaporato il calcio dei grandi con l'esordio tra i professionisti. L'addio da calciatore nel 2011, prima di tornarci un paio d'anni più tard: in totale 18 anni (tra settore giovanile e prima squadra) a battagliare per il BVB. In estate è arrivato anche il suo momento di sedersi sulla panchina per provare a rivivere quelle emozioni toccate con mano quando era soltanto un giovane sognatore, ma il calcio presenta spesso un conto salato da pagare. E la sconfitta di Bologna ha segnato per lui la fine di un percorso non proprio positivo sulla panchina del Dortmund. Tante le difficoltà in Bundesliga e poi il ko in Champions al Dall'Ara con la conseguente comunicazione di non essere pià l'allenatore.

Sahin, esonero Dortmund

Dopo il 2-1 di Bologna, la società ha preso la decisione di esonerare Sahin: "Le strade del Borussia Dortmund e di Nuri Sahin si separano con effetto immediato. Il BVB ha esonerato il suo allenatore dopo la deludente sconfitta per 2-1 in UEFA Champions League contro l'FC Bologna martedì sera. Il Borussia Dortmund annuncerà al più presto chi sarà in panchina contro l'SV Werder Bremen in Bundesliga sabato prossimo". La notizia era nell'aria da diversi giorni ed è diventata ufficiale proprio con il ko in Champions. La squadra è andata in vantaggio e poi ha subito l'uno-due decisivo da Dallinga e Iling Jr. Dopo l'esonero sono arrivate anche le parole del tecnico: "Purtroppo non siamo riusciti a realizzare le ambizioni sportive del Borussia Dortmund a questo punto della stagione. Auguro a questo club speciale tutto il meglio".

Sahin, il commento del ds Ricken

Ad aggiungere un commento sull'esonero è stato il ds del club giallonero, Lars Ricken: "Apprezziamo molto Nuri Sahin e il suo lavoro, volevamo lavorare insieme da molto tempo e abbiamo sperato fino all'ultimo di poter ottenere insieme una svolta sportiva. Tuttavia, dopo quattro sconfitte di fila, con una sola vittoria nelle ultime nove partite e attualmente al decimo posto della classifica della Bundesliga, abbiamo purtroppo perso la fiducia di poter ancora raggiungere i nostri obiettivi sportivi nella situazione attuale. Questa decisione mi addolora anche dal punto di vista personale, ma era inevitabile dopo la partita di Bologna". Un esonero dal retrogusto amaro, soprattutto per Sahin che ha dedicato tanto al club da calciatore ma nel nuovo ruolo non è riuscito a trasmettere quel qualcosa in più alla squadra.