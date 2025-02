Filippo Mane, il futuro italiano della difesa del Borussia Dortmund

Escludendo Giovanni Federico, italiano nato e cresciuto in Germania, fino ad oggi l’unico giocatore partito dallo stivale ad avere giocato con la maglia giallonera del Borussia Dortmund è Ciro Immobile, in quella parentesi della stagione 2014/15 caratterizzata da una decina di gol, ma anche numerose difficoltà di ambientamento. Presto però potrebbe aggregarsi al gruppo Filippo Calixte Mane, difensore centrale classe 2005, cresciuto tra Novara e Sampdoria e sbarcato nella Ruhr tre anni fa, completando la trafila delle giovanili e arrivando a gennaio a firmare il suo primo contratto da professionista.

Mane, il difensore del futuro

Il Dortmund lo ha tenuto d’occhio a lungo a livello giovanile, fino ad affondare quando il ragazzo a 17 anni si distingueva nella difesa della Primavera della Sampdoria, oltre che con la maglia azzurra dell’Italia Under 17. Le sue potenzialità sono sempre state note: nato a Magenta (di origini senegalesi da parte di papà), ha calciato i primi palloni nel Vela Mesero per poi trasferirsi nel settore giovanile del Novara, dove resta 6 anni, fino al 2019. Poi il passaggio alla Sampdoria, due anni e mezzo brillanti e poi il trasferimento in Germania.

Più di un infortunio ha rallentato la sua corsa, tanto che di fatto nella seconda squadra ci è arrivato soltanto in questa stagione, in 3. Liga, facendo il suo esordio assoluto tra i professionisti dopo che le prime stagioni le ha trascorse soprattutto con l’Under 19. Lo scorso maggio ha disputato la finale dei playoff del campionato da capitano, nella sfida persa per 3-1 contro l’Hoffenheim.

Già dalle prime giornate di campionato Nuri Sahin lo ha voluto portare in panchina con la prima squadra, anche se l’esordio non è ancora arrivato: avrebbe potuto avere una grande occasione quando, a dicembre e inizio gennaio, la difesa giallonera è stata falcidiata dagli infortuni. Che però hanno riguardato anche lui: in ogni caso, sembra tutto solo rimandato. D’altronde il 6 gennaio Mane ha firmato il suo primo contratto da professionista, massimo attestato di stima da parte del club di cui fa parte.

“Il mio obiettivo è continuare a migliorare e, dopo aver giocato nelle giovanili, scendere presto in campo con la prima squadra” ha dichiarato il giorno del rinnovo. A dicembre 2022 Roberto Mancini lo aveva già convocato per uno stage con la nazionale maggiore per valutarlo: ci aveva visto lungo. Ora la nazionale maggiore aspetta la sua esplosione.