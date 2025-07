Moukoko, il declino: l’ex talento prodigio riparte dalla Danimarca

Schiacciato dal peso delle aspettative. D’altronde, quando un campionato decide di cambiare una regola praticamente ad hoc per permetterti di esordire, gestire determinati carichi di pressione non è semplice. Ecco, Youssoufa Moukoko non è riuscito a farlo. L’ormai ex ragazzo prodigio del Dortmund si trova costretto a ripartire dalla Danimarca. Non ha neanche vent’anni, ma addosso per quello che ha già passato se ne sente