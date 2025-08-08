Hummels giocherà Dortmund-Juve: il Borussia si prepara così per l'ultima gara della leggenda!

Sabato 9 agosto la Juventus terminerà il ritiro a Herzogenaurach , quartier generale dell'Adidas, sponsor tecnico della Vecchia Signora. La squadra di Igor Tudor però resterà un altro giorno in Germania, perché domenica 10 è in programma l'amichevole con il Borussia Dortmund al Signal Iduna Park. E sarà una partita speciale per una leggenda dei gialloneri come Mats Hummels , che a sorpresa giocherà da titolare per dare l'ultimo saluto a quelli che per 16 anni sono stati i suoi tifosi, nel match che apre la stagione della squadra attualmente allenata da Nico Kovac .

La gioia di Hummels

Hummels arrivò a Dortmund neanche ventenne nel 2008 e vi restò fino al 2016, quando il Bayern Monaco, che lo aveva ceduto per 4 milioni, se lo riprese a 35. Tre anni più tardi però il tedesco fece ritorno ai gialloneri per 30 milioni e vi trascorse altre 5 stagioni. Dopo il mancato rinnovo, la scorsa estate si è trasferito a parametro zero alla Roma, ma l'esperienza nella Capitale ha avuto più bassi che alti e si è conclusa al termine della passata stagione. Non aveva dato l'addio definitivo al pubblico del Borussia, così Hummels sarà in campo dal primo minuto nell'amichevole con la Juventus. A svelarlo è il direttore generale dei gialloneri Carsten Cramer a Sport1 e Sky: "Si vedeva chiaramente quanto fosse felice per lo svolgimento della partita. Ecco perché gioca dall'inizio: perché vorrebbe scendere in campo con la squadra".

La maglia speciale

Una maglia speciale, che sarà in vendita nel fan shop, renderà omaggio alla leggenda del club, con il numero 15 che presenta immagini del suo periodo al Dortmund. Come riporta la Bild, Hummels avrà in mano la DFB-Pokal (Coppa di Germania) e il trofeo della Bundesliga, entrambi vinti due volte da giocatore del Borussia, dove ha collezionato complessivamente 508 presenze. I tifosi potranno acquistare una sciarpa o una maglietta nera. L'incontro è in programma a Dortmund alle 17:30 del 10 agosto e sarà anche l'occasione per presentare ufficialmente la prima squadra del BVB e i nuovi acquisti in vista dell'imminente stagione.