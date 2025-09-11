Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Guirassy, il bomber del Dortmund che non si ferma più: la Juve è avvisata

Dopo 38 gol in 50 partite nella scorsa stagione, l’attaccante giallonero ha iniziato la nuova stagione segnando in tutte le partite il gol dell’1-0
Giorgio Dusi
1 min
Bundesligaborussia dortmundsehrou guirassy
Guirassy, il bomber del Dortmund che non si ferma più: la Juve è avvisata © Getty Images
Borussia Dortmund

Borussia Dortmund

Tutte le notizie sulla squadra

Un vecchio adagio dice che i gol non solo si contano, ma si pesano anche. Ecco, quelli di Sehrou Guirassy non sono soltanto tanti, ma pure pesanti. 38 soltanto nella scorsa stagione in 50 partite giocate tra Bundesliga, Champions League e Dfb-Pokal, già 4 quest’anno, ma segnando sempre la rete dell’1-0 in tutte le tre gare finora disputate dal Borussia Dortmund. Un monito mica da poco per l

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte