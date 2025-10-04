Tuttosport.com

Naviga le sezioni

abbonatiLeggi il giornale

Segui le Dirette

Live

I nostri social

FacebookInstagramTwitterTelegram

Continua ad esplorare

ContattaciFaqRSSMappa del SitoLa RedazioneEdizione DigitaleAbbonamentiFaqCookie PolicyPrivacy PolicyNote legaliCondizioni generaliPubblicità
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Tuttosport.comTuttosport.com
ABBONATI
LiveLeggi il giornaleABBONATI

Borussia Monchengladbach, la squadra dei talenti svenduti vede l’incubo retrocessione

Ultimo in classifica dopo 5 giornate, paga lo scotto di sessioni di mercato gestite male soprattutto in uscita. E dà la caccia ad un nuovo allenatore
Giorgio Dusi
1 min
BundesligaBorussia M�nchengladbachcalcio tedesco
Borussia Monchengladbach, la squadra dei talenti svenduti vede l’incubo retrocessione © Getty Images
Borussia Monchengladbach

Borussia Monchengladbach

Tutte le notizie sulla squadra

Più di ogni altro campionato europeo, la Bundesliga si pone come leader quando si parla di scalare le gerarchie interne, ma anche se si tratta di perderli, quei posti che si guadagnano. Basta pensare alla varietà di club che negli ultimi anni hanno fatto il loro esordio in massima serie e allo stesso tempo chi era abituato a starci e ora è finito nelle categorie inferiori. Qualche esempio? Lo Schalke, il Kaiserslautern, il Norimberga. Solo per citarne alcune in maniera ca

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 9,90 all'anno

 

Scopri tutte le offerte