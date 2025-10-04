Borussia Monchengladbach, la squadra dei talenti svenduti vede l’incubo retrocessione

Più di ogni altro campionato europeo, la Bundesliga si pone come leader quando si parla di scalare le gerarchie interne, ma anche se si tratta di perderli, quei posti che si guadagnano. Basta pensare alla varietà di club che negli ultimi anni hanno fatto il loro esordio in massima serie e allo stesso tempo chi era abituato a starci e ora è finito nelle categorie inferiori. Qualche esempio? Lo Schalke, il Kaiserslautern, il Norimberga. Solo per citarne alcune in maniera ca