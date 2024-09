Juve, hai visto che Stoccarda? Cinquina al Borussia Dortmund, solo un pari per il Lipsia

Vittoria casalinga roboante per lo Stoccarda che all'MHPArena si impone sul Borussia Dortmund con un sonoro 5-1. Padroni di casa protagonisti nel primo tempo con le reti di Undav (4') e Demirovic (21') che fissano sul 2-0 il parziale all'intervallo. Nel secondo tempo lo Stoccarda dilaga con Millot che al 62' segna il 3-0; gli ospiti provano a riportarsi in gara e Guirassy accorcia le distanze al 75'. I padroni di casa non si scompongono e, tra l'80' e il 91, Toure e Undav (doppietta per lui) inchiodano il risultato sul 5-1 che chiude il match. La Juventus se la vedrà con lo Stoccarda in Champions League nella terza giornata subito dopo aver affrontato il Lipsia , che in campionato contro il St. Pauli non è andato oltre il pari a reti inviolate, scivolando così al sesto posto.

Poker Leverkusen, decide Boniface

Pirotecnica vittoria del Bayer Leverkusen per 4-3 sul Wolfsburg: I campioni di Germania, avversari in Champions di Inter e Milan, hanno vinto in rimonta grazie ad una rete realizzata al 93' da Boniface. In precedenza, ospiti avanti dopo 5' con un autogol di Mikiele. Poi la rimonta del Bayer con Wirtz al 14' e Tah al 32'. Il Wolfsburg non ci sta e al 37' pareggia con Bornauw e al 46' passa con l'ex bolognese Svanberg. Nella ripresa la squadra di Xabi Alonso cambia marcia e ribalta il risultato con le reti di Hincapie al 49' e appunto Boniface nel recupero. Ospiti in dieci per il rosso a Gerhardt nel finale. In classifica il Bayer è secondo con 9 punti insieme a Friburgo ed Eintracht Francoforte alle spalle del Bayern Monaco capolista.