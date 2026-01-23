Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Dzeko riparte dallo Schalke 04: in seconda serie tedesca, nel segno della Bosnia

Dal compagno di nazionale, fino all’effetto Kolasinac e ai consigli di Gosens. Il nuovo numero 10 punta a riportare il club in Bundesliga: le maglie vanno a ruba
Giorgio Dusi
1 min
Schalke 04Edin DzekoBundesliga
Dzeko riparte dallo Schalke 04: in seconda serie tedesca, nel segno della Bosnia © EPA

Mille presenze da professionista in vent’anni, quasi 450 gol, un curriculum da urlo, titoli vinti in ogni sua avventura. A 39 anni, la voglia di rimettersi in gioco di Edin Dzeko lo ha portato fino alla seconda serie tedesca, in una squadra che però con una divisione inferiore ha poco a che fare: lo Schalke 04. Dopo i pochi deludenti mesi alla Fiorentina, l’ex Roma, Inter, Wolfsburg e City (tra le altre) ha scelto di essere ancora protagoni

Abbonati per continuare a leggere

Plus+

€ 49,90

€ 5,00 all'anno

 

Scopri tutte le offerte

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS