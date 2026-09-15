"Tagliato all’improvviso. Grosso già esonerato, cose assurde": Gosens e la stoccata… su LinkedIn

"Il calcio è una follia. Circa otto settimane fa sono arrivato al campo di allenamento a Firenze e sono stato fatto fuori all'improvviso. Non facevo più parte della squadra, dovevo allenarmi individualmente e non mi era permesso avere alcun contatto con i miei compagni. Nuovo allenatore, nuovo direttore sportivo, il solito. Otto settimane dopo, il nuovo allenatore della Fiorentina è già stato esonerato e tutto viene messo in discussione". Così sul proprio profilo Linkedin Robin Gosens ha parlato dell'addio turbolento alla Fiorentina , lasciando intendere come sia stato messo alla porta all'improvviso. "E io? Sono finito nel mio club del cuore. Il club che mi ha portato al calcio, il club che in qualche modo mi ha fatto iniziare a sognare di stare sul campo verde. Ci è voluto molto tempo, sono riuscito a vivere molte esperienze fantastiche, ma probabilmente il destino ha voluto che lo Schalke mi abbia contattato quando io mi sono trovato di fronte al nulla a Firenze", ha aggiunto l'esterno, ora in forza allo Schalke 04 , dove ha anche segnato il suo primo gol nello scorso turno di campionato .

Gosens: "Non volevo lasciare Firenze, ora gioco nel club che amo"

"A volte le dinamiche che accompagnano la vita di un calciatore sono assurde. Ieri ero a Firenze e avevo effettivamente un contratto biennale, oggi sono allo Schalke e gioco contro il Bayern per la prima volta alla Veltins Arena. Non c'è quasi tempo per elaborare tutto questo, anche se vorrei poter congelare per sempre un'esperienza come quella di sabato sera e riposarci sopra. Non è possibile e questo è una cosa positiva - spiega il laterale tedesco. Il punto è: a volte non sai esattamente cosa ti riserva la vita. Durante le vacanze estive non riuscivo a immaginare di lasciare Firenze e ora gioco per il club che ha risvegliato il mio amore per il calcio e ne sono felicissimo. Se ho imparato qualcosa nel tempo, è che posso controllare come affronto il mio compito attuale e che devo essere disposto a dare tutto per avere successo. Ed è esattamente quello che farò allo Schalke, perché è il minimo che si possa aspettare da me quando mi viene data così tanta fiducia. Sabato sera è stata la prova migliore che vale la pena alzarsi ogni giorno e impegnarsi al massimo", conclude Gosens in riferimento al pareggio della sua squadra contro il Bayern Monaco nella seconda giornata di Bundesliga.